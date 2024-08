euNetworks schließt Kapitalerhöhung von 2,1 Milliarden EUR ab

euNetworks Group Holdings Limited ("euNetworks"), ein westeuropäisches Unternehmen für Breitbandinfrastrukturen, gab heute den Abschluss einer Kapitalerhöhung von 2,1 Milliarden EUR bekannt. Zu den führenden Investoren bei der Rekapitalisierung gehörten ein von Stonepeak verwaltetes Vehikel, das von Mercer und Aware Super unterstützt wurde, sowie direkte Investitionen von der Investment Management Corporation of Ontario ("IMCO") und APG Asset Management ("APG"). Die Kapitalzusagen folgen auf die im Juni angekündigte Refinanzierung des Unternehmens und werden die Skalierung und Umsetzung der strategischen Prioritäten von euNetworks weiter vorantreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240827070202/de/

Kevin Dean, Interim Chief Executive of euNetworks (Photo: Business Wire)

euNetworks verlegt und investiert in Stadt- und Langstrecken-Glasfasernetze, die die wichtigsten europäischen Rechenzentren und Datenhubs verbinden. Das Unternehmen besitzt und betreibt Deep Fibre-Netze in 18 Städten sowie ein einzigartiges Langstreckennetz mit 45.000 Streckenkilometern in 17 Ländern. euNetworks ist führend bei der Anbindung von europäischen Rechenzentren und vernetzt heute mehr als 542 Rechenzentren über direkte Verbindungen. Damit ist euNetworks hervorragend aufgestellt, um seine Führungsposition im rasant evolvierenden Bereich der Konnektivitäts- und Breitbandinfrastruktur auszubauen, da der Bedarf an Rechenzentren weiter wachsen wird.

Kevin Dean, Interim Chief Executive bei euNetworks, kommentiert: "Unsere erfolgreiche Schuldenrefinanzierung und Aufstockung des Eigenkapitals spiegelt das solide Wertversprechen und die grundlegende Infrastruktur von euNetworks wider. Seit 2018 hatten wir eine überragende Partnerschaft mit Stonepeak und IMCO sowie anderen Investoren, denen wir für ihre beständige Unterstützung danken möchten. Der Zusammenschluss von Stonepeak, IMCO, APG, Mercer und Aware Super zum neuen euNetworks bedeutet eine große Chance für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, unsere Partner und die Communitys, in denen wir tätig sind. Wir sind stolz auf das bisher Erreichte und freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden und unseren langfristigen Investoren die kritische Infrastruktur in Europa aufzubauen und bereitzustellen."

Cyrus Gentry, Managing Director bei Stonepeak, erklärt: "Seit 2018 haben wir mit der branchenführenden Plattform von euNetworks kooperiert, die den Weg für eine nachhaltige Entwicklung der nächsten Generation von essenzieller Breitbandinfrastruktur in Europa ebnet. Wir möchten uns beim gesamten Managementteam für seine wichtigen Beiträge in dieser Zeit bedanken – ganz besonders bei Brady Rafuse und Paula Cogan, die das Unternehmen durch viele Entwicklungsphasen geführt haben. Nun freuen wir uns darauf, gemeinsam mit unseren neuen Partnern die nächste Wachstumsphase von euNetworks einzuleiten."

Arjan Reinders, Head of Infrastructure Europe bei APG, berichtet: "Der Fokus von euNetworks auf nachhaltiges Wachstum und die Bereitstellung hochwertiger Konnektivitätslösungen für seine Kunden auf gesamteuropäischer Ebene ist sehr beeindruckend. Diese Partnerschaft gehen wir im besten Interesse unserer Pensionsfonds-Kunden ABP und Asset Owner Partners ein und freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team bei euNetworks, das seine strategische Vision kontinuierlich weiterentwickelt."

Matthew Mendes, Managing Director, Head of Infrastructure, IMCO, kommentiert: "Als Investor von euNetworks seit dem Jahr 2018 sind wir stolz darauf, zum Wachstum des Unternehmens beizutragen und mit dem hochkarätigen Managementteam zu kooperieren, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, eine marktführende Position in Europa zu erreichen. Zusammen mit unseren Mitgesellschaftern freuen wir uns darauf, unsere Partnerschaft mit euNetworks fortzuführen, das sich auf den Aufbau der nächsten Generation von Breitbandnetzen in Europa konzentriert, um weitere Rechenzentren und wichtige Standorte mit Glasfaserkabeln anzubinden und eine führende Stellung in der Branche bei den Nachhaltigkeitspraktiken einzunehmen."

Mark Hector, Head of Infrastructure bei Aware Super, sagt: "Die branchenführenden Eigenschaften von euNetworks haben zu seinem beachtlichen Wachstum beigetragen. Jetzt werden wir gemeinsam mit unseren Mitgesellschaftern das euNetworks-Team dabei unterstützen, den starken Rückenwind der Branche im Zuge der beschleunigten Weiterentwicklung und Einführung von KI zu nutzen. Dies bedeutet auch eine vielversprechende Gelegenheit für uns, unsere globalen Beteiligungen an digitalen Infrastrukturen in Europa weiter zu diversifizieren."

J.P. Morgan fungierte als alleiniger Finanzberater von euNetworks. Simpson Thacher & Bartlett LLP und Campbell Lutyens traten als Rechts- bzw. Finanzberater von Stonepeak auf. UBS und Baker McKenzie agierten als Finanz- bzw. Rechtsberater von APG. Gowling WLG war als Rechtsbeistand für IMCO tätig.

Über euNetworks

euNetworks ist ein Betreiber kritischer Breitbandinfrastruktureinrichtungen, der 18 glasfaserbasierte Stadtnetze in ganz Europa verwaltet. Die Netze sind über einen kapazitätsstarken Backbone verbunden und decken 53 Städte in 17 Ländern ab. Das Unternehmen ist Marktführer bei der Rechenzentrumskonnektivität und unterhält heute mehr als 542 direkte Anbindungen. Zudem ist euNetworks ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und bietet ein fokussiertes Portfolio an Stadt- und Fernverbindungsdiensten, darunter Dark Fibre, Wavelengths und Ethernet. Großhandels-, Finanz-, Content-, Medien-, Mobilfunk-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren vom einzigartigem Bestand an Glasfaser- und Leitungsanlagen von euNetworks, die höchsten Bandbreitenanforderungen gerecht werden.

Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen mit aktivem Engagement für Nachhaltigkeit und konzentriert sich dabei auf seinen erklärten Kurs, Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen, ein umweltverträgliches Lieferkettenmanagement zu betreiben und als Gemeinschaft und Industrie an der Bewältigung der bevorstehenden ökologischen Herausforderungen mitzuwirken. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

Über Stonepeak

Stonepeak ist eine führende alternative Investmentgesellschaft mit Spezialisierung auf Infrastruktur- und Immobilienanlagen und einem verwalteten Vermögen von rund 71,2 Milliarden US-Dollar. Durch seine Investitionen in defensive, sachwertbasierte Unternehmen weltweit schafft Stonepeak Werte für seine Investoren und Portfoliounternehmen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kapitalschutz und robusten risikobereinigten Renditen. Als Sponsor von Private-Equity- und Kredit-Investmentvehikeln bietet Stonepeak Kapital, operative Unterstützung und eine enge Zusammenarbeit, um Investitionen in den Zielsegmenten Kommunikation, Energie und Energiewende, Transport und Logistik sowie Immobilien zu fördern. Stonepeak hat seinen Sitz in New York und betreibt Niederlassungen in Hongkong, Houston, London, Singapur und Sydney. Weitere Informationen unter www.stonepeak.com.

Über APG

Als größter Rentenanbieter in den Niederlanden verwaltet APG die Renten von 4,6 Millionen niederländischen Personen bei einem verwalteten Vermögen von etwa 577 Milliarden EUR (Stand: Juni 2024). APG Infrastructure hat 30 Milliarden EUR in 50 Projekte in Nord- und Südamerika, Europa und der Asien-Pazifik-Region investiert, unter anderem in den Branchen Energie, Telekommunikation, Verkehr und soziale Infrastruktur. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit arbeitet APG von Heerlen, Amsterdam, Brüssel, New York, Hongkong und Singapur aus. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.apg.nl.

Über IMCO

Die Investment Management Corporation of Ontario (IMCO) verwaltet im Auftrag ihrer Kunden ein Vermögen von 77,4 Milliarden US-Dollar. IMCO ist ausschließlich darauf ausgerichtet, bessere Anlageergebnisse für den öffentlichen Sektor in Ontario zu erzielen, und arbeitet im Rahmen einer unabhängigen, gemeinnützigen und kostendeckenden Struktur. Wir bieten führende Anlageverwaltungsdienste an, darunter Beratung beim Portfolioaufbau, besseren Zugang zu einer breiten Palette von Anlageklassen und hochentwickelte Risikomanagementfähigkeiten. Als einer der größten institutionellen Anleger Kanadas investieren wir weltweit und führen umfangreiche Transaktionen auf effiziente Weise durch. Dank unserer Größe erhalten unsere Kunden Zugang zu einem gut diversifizierten globalen Portfolio, das auch gefragte private und alternative Anlageklassen umfasst. Folgen Sie uns auf LinkedIn und X @imcoinvest.

Über Aware Super

Aware Super ist einer der leistungsstärksten und größten Profit-for-Member-Superfonds Australiens mit dem vorrangigen Ziel, die höchsten risikobereinigten Renditen für seine 1,1 Millionen Mitglieder zu erzielen. Unsere in Australien und London ansässigen Investmentteams verwalten derzeit 180 Milliarden AUD im Auftrag unserer Mitglieder, mit einem prognostizierten Wachstum von 250 Milliarden AUD in den kommenden Jahren. Als einer der weltweit 50 größten institutionellen Anleger verfolgen wir einen überwiegend aktiven Managementansatz bei alternativen Anlagen wie Infrastruktur, Immobilien und Private Equity und investieren zusätzlich in liquide Märkte. Die Renditen unseres Infrastrukturportfolios von 18,6 Milliarden AUD werden von einem weltweit diversifizierten Programm erzielt, das globale Trends bei Demografie, Nachhaltigkeit und Technologie erfasst, um ein breit gefächertes Universum von Assets zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.aware.com.au oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240827070202/de/