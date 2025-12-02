EUREX/Bund-Future im Frühhandel behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 3 Ticks höher bei 128,31 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,29 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,32, das -tief bei 128,25 Prozent. Umgesetzt wurden 12.420 Kontrakte.

December 02, 2025 00:02 ET (05:02 GMT)