EUREX/Bund-Future im Frühhandel behauptet

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 1 Tick auf 126,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,65 Prozent und das Tagestief bei 126,5 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.644 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 50 Ticks auf 110,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 19 Ticks auf 114,99 Prozent.

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June 18, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)