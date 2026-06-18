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18.06.2026 06:03:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel behauptet
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 1 Tick auf 126,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,65 Prozent und das Tagestief bei 126,5 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.644 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 50 Ticks auf 110,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 19 Ticks auf 114,99 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 18, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)
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