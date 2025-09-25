EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 3 Ticks höher bei 128,18 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,2 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,22, das -tief bei 128,18 Prozent. Umgesetzt wurden 2.114 Kontrakte.

DJG/thl

September 25, 2025 00:03 ET (04:03 GMT)