25.09.2025 06:02:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 3 Ticks höher bei 128,18 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,2 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,22, das -tief bei 128,18 Prozent. Umgesetzt wurden 2.114 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 00:03 ET (04:03 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt kaum verändert -- DAX letztlich leicht im Plus -- US-Börsen schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich
Der heimische Leitindex zeigte sich zur Wochenmitte wenig bewegt. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden mutiger. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Die Indizes in Asien präsentierten sich am Mittwoch mit positiver Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen