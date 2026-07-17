17.07.2026 06:08:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel fester

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 16 Ticks auf 125,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,02 Prozent und das Tagestief bei 124,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.555 Kontrakte.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)

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