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17.07.2026 06:08:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel fester
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 16 Ticks auf 125,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,02 Prozent und das Tagestief bei 124,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.555 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 17, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)
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