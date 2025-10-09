EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 5 Ticks höher bei 128,91 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,01, das -tief bei 128,91 Prozent. Umgesetzt wurden 4.063 Kontrakte.

October 09, 2025 00:15 ET (04:15 GMT)