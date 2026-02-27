|
27.02.2026 06:14:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher
DOW JONES-- Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt im Frühhandel am Freitag gegen 6.14 Uhr um 19 Ticks auf 129,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,99 Prozent und das Tagestief bei 129,84 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.571 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
February 27, 2026 00:15 ET (05:15 GMT)
