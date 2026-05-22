EUREX/Bund-Future im Frühhandel im Plus

DOW JONES-- Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 35 Ticks auf 125,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,2 Prozent und das Tagestief bei 125,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.833 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 115,38 Prozent.

DJG/thl

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May 22, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)