EUREX/Bund-Future im Frühhandel kaum verändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 1 Ticks niedriger bei 129,63 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,67, das -tief bei 129,61 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 3.405 Kontrakte.

October 28, 2025 00:54 ET (04:54 GMT)