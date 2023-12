EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 8 Ticks niedriger bei 133,30 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 133,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,36, das -tief bei 133,10 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.37 Uhr knapp 51.000 Kontrakte. "Inflations- und Zinserwartungen bleiben im Vergleich zu den Vorwochen gedrückt und daran wird sich heute wohl kaum etwas ändern", heißt es bei der Helaba. Der Versuch, das bei 132,78 liegende Hoch von Anfang September sowie die Tops von Ende Juli und Mitte August dauerhaft zu überwinden, scheine gelungen.

"Das technische Umfeld ist zudem konstruktiv", so die Helaba-Marktanalysten weiter. DMI, MACD und Stochastic stehen auf Kauf und der ADX steigt oberhalb von 20 weiter an, wie es in ihrer Einschätzung heißt. Eine Hürde zeigt sich bei 133,45/53. Darüber bestehe Potenzial bis 134,00 oder sogar bis 134,29.

