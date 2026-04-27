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27.04.2026 06:30:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 5 Ticks auf 125,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,69 Prozent und das Tagestief bei 125,55 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.381 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 22 Ticks auf 108,96 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 10 Ticks auf 115,64 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 27, 2026 00:30 ET (04:30 GMT)
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