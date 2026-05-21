EUREX/Bund-Future im Frühhandel leicht im Plus

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 17 Ticks auf 124,9 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,01 Prozent und das -tief bei 124,77 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.715 Kontrakte.

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May 21, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)