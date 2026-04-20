20.04.2026 06:08:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter

DOW JONES-- Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 23 Ticks auf 125,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,89 Prozent und das Tagestief bei 125,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.852 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 14 Ticks auf 115,97 Prozent.

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)

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