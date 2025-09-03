EUREX/Bund-Future im Frühhandel weiter abwärts

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 13 Ticks niedriger bei 128,73 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,80 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,86, das -tief bei 128,71 Prozent. Umgesetzt wurden 6.644 Kontrakte.

September 03, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)