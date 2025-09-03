|
03.09.2025 05:59:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel weiter abwärts
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 13 Ticks niedriger bei 128,73 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,80 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,86, das -tief bei 128,71 Prozent. Umgesetzt wurden 6.644 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende schwächer -- Wall Street sinkt schlussendlich -- DAX letztlich tiefrot -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Dienstag gen Süden. Der deutsche Leitindex erlitt am zweiten Handelstag der Woche herbe Verluste. Die US-Börsen gaben am Dienstag nach. An den Märkten in Asien ging es vorwiegend nach unten.