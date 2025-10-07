07.10.2025 06:13:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel wenig verändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 4 Ticks höher bei 128,51 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,51, das -tief bei 128,45 Prozent. Umgesetzt wurden 2.629 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 00:13 ET (04:13 GMT)

