07.10.2025 06:13:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel wenig verändert
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 4 Ticks höher bei 128,51 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,51, das -tief bei 128,45 Prozent. Umgesetzt wurden 2.629 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2025 00:13 ET (04:13 GMT)
