EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf knapp im Plus. Der Dezember-Kontrakt steigt um neun Ticks auf 135,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,1 Prozent und das Tagestief bei 134,91 Prozent. Da sich der Future aber oberhalb der 21-Tagelinie hält, die aktuell bei 134,56 verläuft und für Unterstützung sorgt, ist das Korrekturrisiko überschaubar.

Die rückläufige Preisentwicklung in Ländern der Eurozone und Deutschland hielt die Markterwartung einer EZB- Zinssenkung im Oktober am Leben, flankiert von den Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde . Dies stützte nach Aussage der Marktstrategen der Helaba den Rentenmarkt zum Start in die Woche, zu einer fortgesetzten Versteilung der Bundkurve sei es aber nicht mehr gekommen. Nachdem der 10/2-Bundspread bei acht Basispunkten den höchsten Stand seit November 2022 erreicht hatte, setzte eine Korrektur ein.

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2024 02:37 ET (06:37 GMT)