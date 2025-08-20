20.08.2025 08:13:39

EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future zeigt sich am Mittwoch im Verlauf knapp behauptet. Der September-Kontrakt verliert 7 Ticks auf 129 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,15 Prozent und das Tagestief bei 128,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.598 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 3 Ticks auf 117,16 Prozent.

Damit notiert der Bund-Future genau in der Mitte seiner jüngst ausgebildeten Handelsspanne zwischen 128 und 130 Prozent. Am Abend dürfte das Protokoll der jüngsten FOMC-Sitzung nach Hinweisen zur zukünftigen Fed-Geldpolitik abgeklopft werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 02:14 ET (06:14 GMT)

