|
20.08.2025 08:13:39
EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet
DOW JONES--Der Bund-Future zeigt sich am Mittwoch im Verlauf knapp behauptet. Der September-Kontrakt verliert 7 Ticks auf 129 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,15 Prozent und das Tagestief bei 128,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.598 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 3 Ticks auf 117,16 Prozent.
Damit notiert der Bund-Future genau in der Mitte seiner jüngst ausgebildeten Handelsspanne zwischen 128 und 130 Prozent. Am Abend dürfte das Protokoll der jüngsten FOMC-Sitzung nach Hinweisen zur zukünftigen Fed-Geldpolitik abgeklopft werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 20, 2025 02:14 ET (06:14 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!