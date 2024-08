EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf leichter. Unter der moderaten Erholung der Risikostimmung leiden die sicheren Häfen, wie Anleihen, etwas. An der Börse wird allerdings nicht erwartet, dass sich die Gewinne der Bundesanleihen der vergangenen drei Tage "in Luft auflösen". Der September-Kontrakt verliert 38 Ticks auf 134,81 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,91 Prozent und das Tagestief bei 134,45 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 63.234 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 20 Ticks auf 118,11 Prozent. An der Zinssenkungserwartung hat sich wenig verändert, es wird weiterhin mit drei Senkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr gerechnet.

Am Morgen gab es bereits gute Nachrichten aus Deutschland. Der Auftragseingang der Industrie ist im Juni stärker gestiegen als erwartet, nachdem er zuvor fünf Monate in Folge gesunken war. Für den Anstieg des Auftragseingangs waren maßgeblich die inländischen Neuaufträge verantwortlich. "Die jüngste Entwicklung der Inlandsbestellungen könnte zusammen mit den Ergebnissen aus dem Bank Lending Survey der EZB auf gestiegene Investitionsabsichten und eine Erholung der Anlageinvestitionen im zweiten Halbjahr hindeuten", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium.

Auch beim Einzelhandelsumsatz in der Eurozone wird für 11 Uhr mit einem leichten Plus gerechnet, gute Vorgaben aus Frankreich geben hier die Richtung vor.

