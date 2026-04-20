EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Montag im Verlauf nach unten. Es ist die neueste Entwicklung im Nahost-Konflikt, die für Abgaben sorgt. Mit dem erneut gestiegenen Preis für Öl ist auch die Sorge vor einer steigenden Inflation zurückgekehrt. Dieser Umstand belastet. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 33 Ticks auf 125,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,89 Prozent und das -tief bei 125,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 68.930 Kontrakte. Der Bobl-Future büßt 19 Ticks auf 115,92 Prozent.

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April 20, 2026 03:14 ET (07:14 GMT)