EUREX/Bund-Future im Verlauf weiter aufwärts

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Freitagvormittag weiter nach oben. Teilnehmer sprechen einerseits von der Suche nach Sicherheit, andererseits Spekulationen auf moderat ausfallende Inflationszahlen, die allmählich wieder Zinssenkungsfantasie für die Eurozone eröffnen könnten.

Der März-Kontrakt steigt um 10 Ticks auf 129,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,99 Prozent und das Tagestief bei 129,84 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.967 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 117,27 Prozent. Die Renditen geben derzeit global nach, die der 10-jährigen Treasuries liegt bei 4,01 Prozent, das ist der niedrigste wert seit Ende November 2025.

Das Hauptinteresse der Marktstrategen der Helaba gilt der Entwicklung der Verbraucherpreisindizes im Februar sowohl in Deutschland als auch in Spanien und Frankreich, wo die Daten bereits am frühen Vormittag veröffentlicht werden. Mit Blick auf die Bundkurve setze sich der Verflachungstrend fort, der Renditespread zwischen 10- und 2-jährigen Papieren habe sich im Verlauf des Februars um etwa 20 Basispunkte eingeengt und jüngst den Bereich von 65 Basispunkten unterschritten.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)