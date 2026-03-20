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20.03.2026 08:21:40
EUREX/Bund-Future kaum verändert
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.17 Uhr 1 Tick auf 125,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,27 Prozent und das Tagestief bei 125,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.552 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 16 Ticks auf 110,08 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 115,76 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2026 03:22 ET (07:22 GMT)
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