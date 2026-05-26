26.05.2026 08:20:39

EUREX/Bund-Future leicht im Minus

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.15 Uhr 13 Ticks auf 126,20 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,26 Prozent und das Tagestief bei 126,08 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.933 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 26 Ticks auf 109,70 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 12 Ticks auf 115,93 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)

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