|
26.05.2026 08:20:39
EUREX/Bund-Future leicht im Minus
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.15 Uhr 13 Ticks auf 126,20 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,26 Prozent und das Tagestief bei 126,08 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.933 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 26 Ticks auf 109,70 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 12 Ticks auf 115,93 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 26, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!