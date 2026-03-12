EUREX/Bund-Future mit Abgaben

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr 21 Ticks auf 126,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,14 Prozent und das Tagestief bei 125,91 Prozent. Umgesetzt wurden knapp 80.000 Kontrakte.

March 12, 2026 03:32 ET (07:32 GMT)