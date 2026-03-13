EUREX/Bund-Future mit Abgaben

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.07 Uhr 36 Ticks auf 125,80 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,04 Prozent und das Tagestief bei 125,79 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.884 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 66 Ticks auf 108,54 Prozent. Der Bobl-Futures büßt 17 Ticks auf 115,96 Prozent ein.

March 13, 2026 03:11 ET (07:11 GMT)