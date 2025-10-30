30.10.2025 08:05:41

EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.03 Uhr 4 Ticks auf 129,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,35 Prozent und das Tagestief bei 129,21 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.459 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 10 Ticks auf 116,22 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen 1 Ticks auf 118,09 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 03:05 ET (07:05 GMT)

