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14.04.2026 08:22:40
EUREX/Bund-Future mit kleinem Plus
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8:19 Uhr um 5 Ticks auf 125,09 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,25 Prozent und das Tagestief bei 125,08 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.616 Kontrakte. Der Buxl-Futures gewinnt 14 Ticks auf 107,9 Prozent. Der Bobl-Futures erhöht sich um 2 Ticks auf 115,42 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 14, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)
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