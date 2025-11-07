|
07.11.2025 08:34:42
EUREX/Bund-Future mit leichten Abgaben
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.22 Uhr 11 Ticks auf 129,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,15 Prozent und das -tief bei 129 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.709 Kontrakte. Der Buxl-Future verliert 26 Ticks auf 115,14 Prozent - der Bobl-Future 5 Ticks auf 118,05 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 07, 2025 02:34 ET (07:34 GMT)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
