11.03.2026 08:33:43
EUREX/Bund-Future mit Verlusten
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr 41 Ticks auf 126,84 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,20 Prozent und das Tagestief bei 126,80 Prozent. Umgesetzt wurden gut 84.000 Kontrakte.
March 11, 2026 03:34 ET (07:34 GMT)
