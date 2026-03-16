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16.03.2026 08:08:40
EUREX/Bund-Future notiert unverändert
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures notiert am Montagmorgen um 8.05 Uhr unverändert bei 125,90 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,99 Prozent und das -tief bei 125,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.590 Kontrakte. Der Buxl-Future verliert 4 Ticks auf 108,78 Prozent - der Bobl-Future gewinnt 1 Tick auf 116,02 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 16, 2026 03:09 ET (07:09 GMT)
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