EUREX/Bund-Future zieht an

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.15 Uhr um 30 Ticks auf 125,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,71 Prozent und das Tagestief bei 125,37 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.083 Kontrakte.

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July 10, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)