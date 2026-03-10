EUREX/Bund-Future zieht deutlich an

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen gegen 8.25 Uhr um 52 Ticks auf 127,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,45 Prozent und das Tagestief bei 127,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 93.000 Kontrakte.

