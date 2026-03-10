|
10.03.2026 08:28:41
EUREX/Bund-Future zieht deutlich an
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen gegen 8.25 Uhr um 52 Ticks auf 127,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,45 Prozent und das Tagestief bei 127,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 93.000 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2026 03:29 ET (07:29 GMT)
