EUREX/Bund-Futures ziehen an

DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.05 Uhr um 19 Ticks auf 124,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,65 Prozent und das -tief bei 124,45 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.291 Kontrakte. Der Buxl-Future zieht um 20 Ticks auf 105,50 Prozent an - der Bobl-Future um 13 Ticks auf 113,99 Prozent.

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August 26, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)