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04.08.2026 08:21:39
EUREX/DAX-Future auf Tageshoch
DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.15 Uhr um 107 auf 26.237 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.237 und das -tief bei 26.151 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 563 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 04, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)
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