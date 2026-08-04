EUREX/DAX-Future auf Tageshoch

DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.15 Uhr um 107 auf 26.237 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.237 und das -tief bei 26.151 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 563 Kontrakte.

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August 04, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)