EUREX/DAX-Future bröckelt im Verlauf ab

DOW JONES--Für den DAX-Future setzt sich am Dienstag im Verlauf die Konsolidierung oberhalb der 24.000er-Marke fort. Der Juni-Kontrakt verliert 5 auf 24.216 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.295 und das Tagestief bei 24.184 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 298 Kontrakte.

DJG/thl/gos

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April 28, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)