EUREX/DAX-Future dreht im frühen Verlauf knapp ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei dünnen Umsätzen hat der DAX-Future am Freitagvormittag knapp ins Plus gedreht. Der September-Kontrakt notiert 2 Punkte höher bei 18.621 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.647 und das Tagestief bei 18.591 Punkten. Umgesetzt wurden 1.202 Kontrakte. Im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts wird mit einem zurückhaltenden Handel auf wenig verändertem Niveau gerechnet. Um 14.30 Uhr könnten dann die Karten neu gemischt werden. Bis dahin dürfte der Kontrakt in einer Spanne von 18.500 bis 18.670 Punkten notieren.

July 05, 2024 02:31 ET (06:31 GMT)