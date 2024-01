EUREX/DAX-Future dreht im Verlauf ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Donnerstag im Verlauf im Plus. Der März-Kontrakt steigt um 14 auf 16.560 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.592 und das Tagestief bei 16.523 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.512 Kontrakte. An der Börse wird auf die Fortsetzung der Stabilisierung gesetzt, die am Mittwochnachmittag startete. Nun gilt es, das Vortagestief bei 16.464 Punkten nicht zu unterschreiten. Mit Blick auf den Verfall am Freitag sticht bei den Optionen auf den DAX allenfalls der Basispreis bei 16.500 Punkte ins Auge, hier ist ein größeres Open Interest auf der Put-Seite.

