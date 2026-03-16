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16.03.2026 08:09:43

EUREX/DAX-Future erholt sich

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.08 Uhr um 101 auf 23.542 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.571 und das -tief bei 23.456 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 649 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 03:10 ET (07:10 GMT)

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