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16.03.2026 08:09:43
EUREX/DAX-Future erholt sich
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.08 Uhr um 101 auf 23.542 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.571 und das -tief bei 23.456 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 649 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 16, 2026 03:10 ET (07:10 GMT)
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