EUREX/DAX-Future etwas fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.05 Uhr um 46 Punkte auf 25.117. In den Handel gegangen war er mit 25.072 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.127 und das Tagestief bei 25.072 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 258 Kontrakte.

February 20, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)