EUREX/DAX-Future fällt Richtung 24.000 Punkte

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.20 Uhr 191 auf 24.166 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.292 und das -tief bei 24.014 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.179 Kontrakte. Anleger verlasse der Mut, weil es keine Fortschritte bei den Nahostfriedensverhandlungen gebe, heißt es.

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April 23, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)