EUREX/DAX-Future fest

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.06 Uhr um 169 auf 24.963 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.985 und das -tief bei 24.835 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 366 Kontrakte.

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June 30, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)