30.06.2026 08:16:39

EUREX/DAX-Future fest

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.06 Uhr um 169 auf 24.963 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.985 und das -tief bei 24.835 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 366 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)

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