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30.06.2026 08:16:39
EUREX/DAX-Future fest
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.06 Uhr um 169 auf 24.963 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.985 und das -tief bei 24.835 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 366 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
June 30, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)
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