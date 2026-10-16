EUREX/DAX-Future fest im frühen Handel

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.03 Uhr um 160 auf 25.652 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.705 und das -tief bei 25.599 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 421 Kontrakte.

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October 16, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)