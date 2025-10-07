07.10.2025 06:14:40

EUREX/DAX-Future im frühen Handel behauptet

DOW JONES--Behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.13 Uhr 12,0 Punkte auf 24.567,0. In den Handel gegangen war er mit 24.537,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.579,0 und das Tagestief bei 24.523,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 230 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 00:15 ET (04:15 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter in den Feierabend -- DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische Aktienmarkt musste in der neuen Handelswoche leichte Verluste einstecken, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begab. Die US-Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

