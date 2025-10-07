|
07.10.2025 06:14:40
EUREX/DAX-Future im frühen Handel behauptet
DOW JONES--Behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.13 Uhr 12,0 Punkte auf 24.567,0. In den Handel gegangen war er mit 24.537,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.579,0 und das Tagestief bei 24.523,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 230 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2025 00:15 ET (04:15 GMT)
