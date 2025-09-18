|
18.09.2025 05:58:40
EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 05.58 Uhr 114,0 Punkte auf 23.508,0. In den Handel gegangen war er mit 23.435,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.513,0 und das Tagestief bei 23.397,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 484 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2025 23:58 ET (03:58 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed senkt den Leitzins: ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt in Grün -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Handel in Asien endet uneinheitlich
In Wien verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit leicht positiver Tendenz. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.