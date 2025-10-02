EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.02 Uhr 60,0 Punkte auf 24.395,0. In den Handel gegangen war er mit 24.341,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.401,0 und das Tagestief bei 24.340,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 277 Kontrakte.

October 02, 2025 00:03 ET (04:03 GMT)