EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.02 Uhr 60,0 Punkte auf 24.395,0. In den Handel gegangen war er mit 24.341,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.401,0 und das Tagestief bei 24.340,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 277 Kontrakte.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown im Fokus: ATX schlussendlich klar im Plus -- DAX schließt deutlich über 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street letztlichetwas höher -- Nikkei beendet Handel im Minus - China-Börsen geschlossen
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten zur Wochenmitte klar im Plus. An den US-Börsen ging es leicht aufwärts. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
