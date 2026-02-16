|
16.02.2026 06:08:42
EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 06.07 Uhr 30,0 Punkte auf 25.000,0. In den Handel gegangen war er mit 25.006,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.015,0 und das Tagestief bei 24.955,0 Punkten.
Umgesetzt wurden bisher 149 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
February 16, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)
