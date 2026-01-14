14.01.2026 08:43:40

EUREX/DAX-Future im Verlauf fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08:43 Uhr um 32 Punkte höher mit 25.546. In den Handel gegangen war er mit 25.521 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.556 und das Tagestief bei 25.487 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.109 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 02:44 ET (07:44 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

