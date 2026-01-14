EUREX/DAX-Future im Verlauf fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08:43 Uhr um 32 Punkte höher mit 25.546. In den Handel gegangen war er mit 25.521 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.556 und das Tagestief bei 25.487 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.109 Kontrakte.

January 14, 2026 02:44 ET (07:44 GMT)