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22.04.2026 08:30:40
EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus
DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Mittwoch im Verlauf nach oben. Der Juni-Kontrakt steigt um 17 auf 24.461 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.495 und das Tagestief bei 24.349 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.142 Kontrakte. Im Handel wird mit einer volatilen Seitwärtsbewegung gerechnet, während die Schlagzeilen der Geopolitik weiter Impulse liefern werden.
DJG/thl/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 22, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)
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