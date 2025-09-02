02.09.2025 08:19:43

EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Mit kleineren Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Dienstag im Handelsverlauf. Der September-Kontrakt verliert gegen 8.10 Uhr 53,0 Punkte auf 24.012,0. In den Handel gegangen war er mit 24.042,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.126,0 und das Tagestief bei 23.944,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.518 Kontrakte. Die große strukturelle Seitwärtsbewegung seit Mai hat eine Unterstützung bei 23.000. Seit dem 9. Juli hat sich eine Kern-Spanne zwischen 24.748 und 23.950 herausgebildet. Dabei wird nun die Unterseite getestet. Seit dem 15. August ist der Markt im kurzfristigen Abwärtstrend.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 02:20 ET (06:20 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächeln vorbörslich leicht -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. An den Märkten in Asien geht es vorwiegend nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

