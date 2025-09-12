EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future tendiert am Freitag im Verlauf knapp behauptet. Der September-Kontrakt verliert 17 auf 23.750 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.785 und das -tief bei 23.718 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 945 Kontrakte, das Handelsvolumen fällt damit unterdurchschnittlich aus. Mit Blick auf den VDAX sowie einer extrem dünnen Tagesagenda spricht vieles für einen ruhigen Wochenausklang. Dabei sollte allerdings die Marke bei 23.600 Punkten nicht unterschritten werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 02:29 ET (06:29 GMT)