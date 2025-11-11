EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future tendiert am Dienstagvormittag nach den kräftigen Vortagsgewinnen knapp behauptet. Der Dezember-Kontrakt verliert 49 auf 24.109 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.165 und das Tagestief bei 24.090 Punkten. Umgesetzt wurden 1.076 Kontrakte, die Umsätze sind damit vergleichsweise niedrig.

November 11, 2025 02:31 ET (07:31 GMT)